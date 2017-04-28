Москва, 28 апреля, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Минтруд рассмотрит предложение вернуть празднику 1 мая советское название — День международной солидарности трудящихся. С предложением переименовать праздник выступил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

МИР ТРУД МАЙ. Советская открытка

«Сегодня мы возвращаем многие советские традиции и принципы в российскую жизнь, и поэтому возвращение праздничному дню исконного исторического названия — День международной солидарности трудящихся — было бы правильно», — считает он.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда.