Лос-Анджелес, США, 28 апреля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. В сеть попал новый короткометражный фильм-пролог «Чужой: Завет — Пролог: Связующее звено», ролик опубликован на канале в Youtube.

Скриншот с видео Чужой. Завет-пролог 2017/MSOT Новые Чужие

Ролик начинается с вступительного слова Ридли Скотта. Режиссер сообщает, что зрители увидят то, что еще никто не видел — что происходило между событиями, показанными в «Прометее» и началом фильма «Чужой: Завет».

Таким образом, ролик одновременно является эпилогом «Прометея» и прологом «Завета». Режиссер сделал очень интересный ход, который ранее никто не применял, таким образом, подняв уровень интереса к картине.

Фильм будет рассказывать о колониальном корабле, который прибывает на далекую планету, расположенную где-то на другой стороне галактики.

Поначалу, прибывшим планета кажется раем, единственным обитателем которого является андроид Дэвид, который выжил после того, как провалилась миссия «Прометея». Но впоследствии они понимают, что оказались в темном и опасном мире.

Напомним, премьера фильма Скотта «Чужой: Завет» в России запланирована на 18 мая 2017 года. Данный фильм является уже шестым фильмов во вселенной «Чужих». Главные роли исполнили: Кэтрин Уотерстон, Майкл Фассбендер, Джеймс Франко и Нуми Рапас.