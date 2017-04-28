Ярославль, 28 апреля, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Сергей Калинин может возглавить муниципалитет следующего созыва в случае победы на выборах 10 сентября 2017 года. О таком намерении Калинин рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Сергей Калинин

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Калинин выдвинул свою кандидатуру на предварительное голосование «Единой России» по 15 округу. Сергей Калинин был депутатом муниципалитета действующего созыва, однако перешел на работу в мэрию в 2016 году. Тогда город возглавлял Алексей Малютин. Пришедший ему на смену Владимир Слепцов оставил Сергея Калинина в своей команде. По словам Калинина, намерение идти в депутаты согласовано с действующим мэром.

«Когда я переходил с депутатской работы на пост заммэра, отрасль была в тяжелом состоянии. Была провалена программа расселения аварийного жилья, не строились садики. Мне удалось выправить ситуацию — мы построили 3 садика, полностью выполнили третий этап программы расселения, которая будет завершена в этом году. Я выполнил задачи, которые стояли передо мной. Теперь партия «Единая Россия» выдвинула меня на выборы в муниципалитет Ярославля», — рассказал Сергей Калинин.

После выдвижения Калинина в политических кругах города заговорили о том, что Калинин может стать новым спикером городского парламента. Заммэра не стал опровергать эти предположения.

«Определенные амбиции у меня есть, я не буду этого скрывать. Но сначала нужно пройти праймериз, выиграть выборы, если это произойдет, я буду выдвигать свою кандидатуру на пост председателя муниципалитета. Если депутаты меня изберут, я буду работать на этом посту», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Калинин.

Действующий председатель муниципалитета Павел Зарубин также намерен принять участие в выборах депутатов, не исключено, что в случае победы он будет бороться за пост председателя с Сергеем Калининым.

Сергей Калинин дважды, в 2008 и 2012 годах избирался депутатом муниципалитета Ярославля от Кировского района. В 2008—2012 годах возглавлял фракцию «Единой России» в городском муниципалитете. Работал генеральным директором ООО «Промстроймонтаж», в 2014 году возглавил муниципальное акционерное общество «Ярославльзаказчик». В июле 2016 года перешел на работу в мэрию Ярославля на пост вице-мэра по вопросам градостроительства.