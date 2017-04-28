Нарьян-Мар, 28 апреля, 2017, 09:36 — ИА Регнум. Сотрудники КУ НАО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» изготовили и установили на территории государственного природного заказника «Нижнепечорский» и в районе рек Куя и Шапкина 25 подкормочных площадок для лосей и зайцев. Всего в первом квартале 2017 года, самый интенсивный период подкормки травоядных животных, на кормушки ушло около 700 килограммов сена. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации НАО.

Поль Гоген Желтый стог сена (Золотой урожай)

Подкормочные площадки устанавливаются на территории региона регулярно, особенно в весенний период, когда обессиленным после зимы животным трудно доставать себе корм из-за большого количества снега. Для установки кормушек выбираются отдаленные от населенных пунктов и охотничьих изб места.

Целью мероприятия является сохранение и увеличение численности охотничьих ресурсов и сохранения экосистемы. Как поясняют в казенном учреждении, очень важно в этот сложный период сберечь животных, чтобы летом у них появилось потомство