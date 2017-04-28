Москва, 28 апреля, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Решение принято в связи с тем, что из банка «СИБЭС» «выводились активы» при «манипулировании отчетными данными».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

У «Международного строительного банка» возникли проблемы вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов.

А «Владпромбанк» реализовывал различные схемы сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемые по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами.

Во всех кредитных учреждениях назначены временные администрации.

Отметим, банки «СИБЭС» и «Владпромбанк» являются участником системы страхования вкладов, а «Международный строительный банк» нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Центробанк РФ отозвал лицензии у 19 российских банков. За 2016 год отозваны лицензии у 88 банков. В 2015 году лишились лицензии на проведение банковских операций 93 банка.

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