Барнаул, 28 апреля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Недоработки в законодательстве осложняют пожароопасный сезон на Алтае: такой вывод можно сделать из сообщения начальника отдела и охраны защиты лесов управления лесами Минприроды края Сергея Лиясова, слова которого сегодня, 28 апреля, цитирует официальный сайт Алтайского края.

Вести-Алтай Сельхозпал в Алтайском крае

«Полномочия лесных пожарных служб не распространяются на земли сельхозназначения. Лесопожарные службы тушат возгорания в лесном фонде, при угрозе перехода огня с полей в насаждения они также оперативно реагируют и обеспечивают тушение подступающего к лесу огня. Полномочия же по обеспечению безопасности населения возложены на подразделения МЧС. При приближении огня к населенному пункту предпринимать действия для тушения обязаны сотрудники МЧС. В настоящее время законодательно не определены структуры, обязанные тушить пожары на объектах, не входящих в состав лесного фонда и не имеющих отношения к землям поселений», — пояснил Сергей Лиясов. По его словам, в сложившейся ситуации тушить пожары на землях сельхозназначения, по сути, должны сами сельхозорганизации. «Однако сельхозпроизводители весной нередко сжигают пожнивные остатки на полях, что зачастую становится причиной пожаров в лесах, в защитных лесополосах, создает угрозу населенным пунктам», — подчеркнул чиновник.

В Минприроды Алтайского края отметили, что в настоящее время на территории региона регистрируется большое количество термоточек, но лишь незначительная их часть — на землях лесного фонда. Так, за полный день 26 апреля с помощью космического мониторинга территории края выявлено 115 термоточек, из них в лесном фонде только четыре возгорания (все они оперативно подавлены). Остальные термоточки отмечены на землях сельхозназначения.

Большое количество сельзозпалов обнаружено вчера по маршруту Бобровка — Петровка — Боровлянка — Бобровка — Озерки — Ларичиха: некоторые из них подступали к населенным пунктам.

О серьезном ДТП с участием семи автомобилей, причиной которого стал густой дым, сообщили накануне, 27 апреля, «Вести-Алтай». Из-за густого дыма видимость на трассе возле алтайского райцентра Калманка упала практически до нуля. Как выяснилось, пожар произошёл ещё ночью. Из-за неосторожного обращения с огнём вспыхнула сухая растительность в пойме реки Калманки. К утру огонь погас, но дым, смешанный с туманом, спровоцировал аварию.

«Наиболее опасно ситуация развивалась вблизи сел Видоново, Вяткино, Северный, Лесная Поляна и Староперуново. С борта вертолета информация о действующих сельхозпалах была немедленно направлена в МЧС для принятия соответствующих решений», — отметил Сергей Лиясов.

Специалисты управления лесами Минприроды края уверены, что в условиях роста пожарной опасности на природных объектах только совместными действиями можно стабилизировать ситуацию и предотвратить возникновение огня и перехода его на населенные пункты. Первое, что необходимо сделать — ужесточить контроль соблюдения запрета на сжигание пожнивных остатков на полях. Одновременно органы местного самоуправления должны теснее работать с населением, работниками и руководителями агропредприятий, разъяснять недопустимость огневого способа очистки полей и сжигания бытового мусора, — полагают в Минприроды.

Помимо проведения комплекса противопожарных и предупредительных мероприятий в Алтайском крае планируется принятие жестких мер для снижения пожарной опасности, а именно введение в ближайшие дни особого противопожарного режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, все подразделения лесной охраны по Алтайскому краю с 24 апреля привели в состояние повышенной готовности в связи с возникновением пожарной опасности в лесах. Позднее, в связи с усилением ветра и значительным потеплением (температура воздуха местами по югу поднимается до +22…+27), в регионе объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать до 30 апреля включительно.