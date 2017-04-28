Вашингтон, 28 апреля, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Отношение к Ирану не должно рассматриваться исключительно через призму Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, прежде всего Иран — союзник террористов, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Тиллерсон пояснил, что стратегия в отношении Ирана не должна исчерпываться вопросом СВПД. «Необходимо учитывать и поведение Ирана как государства, поддерживающего терроризм в регионе», — сказал он.

Тиллерсон подчеркнул, что Иран представляет серьезную угрозу США и стабильности на Ближнем Востоке. Между тем, возвращение к теме ядерной сделки с Ираном необходимо, чтобы не создалось превратного впечатления, будто действия этой страны уже одобрены.

«Это бы означало, что все у нас и Ирана в порядке, а у нас не все в порядке», — заявил американский представитель.

Напомним, СВПД — соглашение по ядерной программе Ирана — достигнуто 15 июля 2015 года между этой ближневосточной страной и «шестеркой», или Р5+1: Россией, США, Китаем, Германией, Великобританией и Францией.

Для Ирана оно дает возможность освободиться от западных санкций, причем окончательно они должны быть сняты после подписания всеобъемлющего договора по ядерной иранской программе, одобренного Советом Безопасности ООН.

Условием для избавления от санкций являются уступки Ирана по ядерной программе: страна должна предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к своим ядерным объектам на срок в 20 лет.

МАГАТЭ на территории Ирана будет отслеживать соблюдение мирной направленности атомных разработок. При этом за пределы страны должны быть вывезены основные объемы обогащенного урана.