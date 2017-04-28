Москва, 28 апреля, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Цены на нефть сегодня, 28 апреля, утром резко растут. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $52,30 (+0,9%) после очередного витка распродажи минувшим вечером, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

the3cats Нефть

Накануне баррель провалился в область минимумов месяца к $51,01 после того, как рынок начал обсуждать низкую эффективность соглашений ОПЕК по заморозке добычи и неоднородные данные по запасам в США.

Все дело в сомнениях. Первые два месяца работы соглашения ОПЕК+ эффект был заметен невооруженным глазом, но потом сланцевая американская нефть и низкий спрос на энергоносители сократили позитив до минимальных значений. Отсутствие консенсуса в вопросе продления соглашения по заморозке нефти тоже сильно нервирует игроков.

Сегодняшний заметный утренний рост является техническим отскоком от локального «дна». Особенного значения он не имеет, цены на нефть Brent вернутся в четкий диапазон $51,80−52,40 еще до полудня.