Москва, 28 апреля, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Банк России с 28 апреля отозвал у омского банка «СИБЭС» лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В деятельности банка установлено проведение «фиктивных» операций по замене активов, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка», — говорится в сообщении.

В ЦБ также отметили, что из кредитной организации «выводились активы» при «манипулировании отчетными данными», что регулятор счел признаками преднамеренного банкротства.

«Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения, — говорится в сообщении. — До настоящего времени руководством и собственниками банка не предприняты действенные меры по нормализации его деятельности».

Отметим, что на 1 апреля 2017 г. банк «СИБЭС» по величине активов занимал 352-е место в банковской системе РФ.