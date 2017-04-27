Полиция Лондона: Мужчина, задержанный с ножом у парламента, готовил теракт
Лондон, 28 апреля, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Полиция Лондона подозревает мужчину, задержанного вблизи парламента, в подготовке теракта, передает Associated Press.
По информации полициейских, мужчина был вооружен несколькими ножами и готовился осуществить нападение. Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление, однако не успел применить холодное оружие.
В настоящий момент задержанного допрашивают следователи. Обвинение в терроризме пока не предъявлено.
По словам свидетелей, в задержании участвовали трое полицейских с автоматическим оружием и двое агентов в штатском. Во время ареста мужчина «был сильно избит».
Напомним, 27 апреля стало известно о задержании возле здания парламента Великобритании мужчины, вооруженного холодным оружием.
Особое внимание инцидент привлек из-за того, что 22 марта возле здания парламента, террорист с ножом напал на полицейских. До этого он протаранил пешеходов, двигаясь на машине по Вестминстерскому мосту. В результате теракта погибло четыре человека.
Читайте также: В правительственном районе Лондона задержан мужчина с ножом