Париж, 28 апреля, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе выступления перед своими сторонниками заявила, что хочет увидеть «счастливую Европу» на месте «серого Евросоюза», передает Reuters.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

«Евросоюз — серый, как цвет костюмов брюссельских технократов, — сказала Ле Пен. — Я хочу придать ему цвет, потому что моя Европа счастлива, разнообразна, красочна, у нее есть лица своих народов».

По мнению Ле Пен, для этого в странах блока нужно отказаться от единой валюты, а также вернуть пограничный контроль.

Напомним, кандидат от «Национального фронта» Марин Ле Пен является давним критиком принципов Евросоюза и в случае своей победы намерена добиваться возвращения Франции максимального суверенитета, вплоть до выхода из ЕС.

Принесет ли это «полное счастье» странам Западной Европы — сказать сложно. Однако сама Ле Пен заявляет, что ее избрание «будет историческим шансом для Европы».

Второй тур выборов президента Франции, в который вышли правый кандидат Марин Ле Пен и либерал Эммануэль Макрон, состоится 7 мая. Наиболее вероятным кандидатом на победу считается Макрон — в первом туре он набрал 24% голосов против 21% у Ле Пен.