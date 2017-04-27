Париж, 28 апреля, 2017, 00:46 — ИА Регнум. Наиболее вероятный кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться санкций Евросоюза против Польши, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Через три месяца после моего избрания будет принято решение о Польше», — заявил кандидат в президенты Франции.

По словам Макрона, таким образом он хочет внести вклад в «защиту демократических ценностей блока».

«Когда права и ценности Европейского союза не соблюдаются, я хочу, чтобы были приняты санкции», — пояснил Макрон.

Как считает кандидат, в отношении Польши, а также других стран, которые «нарушают принципы» ЕС, нужно проводить «более жесткую политику».

Напомним, причиной критики Польши со стороны бюрократии ЕС стал, в частности, отказ избранного в конце 2015 года правительства страны привести к присяге ряд назначенных прежней властью судей Конституционного суда. Также действующее правительство Польши добивается отставки действующего главы Евросовета, своего соотечественника Дональда Туска.

«У вас не может быть Европейского союза, который спорит… с каждой страной и который терпит членов ЕС, которые действуют как Польша или Венгрия по вопросам, связанным с университетами и обучением, беженцами или фундаментальными ценностями», — считает Макрон.

Стоит отметить, что Эммануэль Макрон не впервые заявляет о себе как о стороннике применения санкций для решения вопросов внешней и внутренней политики. Кандидат в президенты Франции уже заявил, что в случае его победы страна будет сохранять все санкции против России, принятые после «аннексии» Крыма в 2014 году.

Второй тур выборов президента Франции, в который вышли правый кандидат Марин Ле Пен и либерал Макрон, состоится 7 мая. Макрон считается наиболее вероятным кандидатом на победу — в первом туре он набрал 24% голосов против 21% у Ле Пен.