Лондон, 28 апреля, 2017, 00:42 — ИА Регнум. «У Порошенко есть достаточно оснований для беспокойства — ведь он во время предвыборной кампании в США открыто поддерживал Хиллари Клинтон, что теперь ему может аукнуться, — уверен автор. — Достаточно вытащить на белый свет информацию о том, что именно украинские чиновники помогли представителям Демократической партии получить сведения о контактах команды Трампа с Москвой, чтобы оставить Киев не только «без сладкого», но и без основных блюд. А если Трамп вспомнит, что министр внутренних дел Аваков назвал его клоуном…»

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп припомнит

Автор считает, что именно для того, чтобы загладить вину, «правительство Порошенко подписало контракт в Вашингтоне с некоей лоббистской фирмой, имеющей выход на республиканцев. Источники, поделившиеся с корреспондентом этими данными, сообщают, что «фирме будут платить 50 тысяч долларов в месяц только за то, чтобы она изо дня в день рассказывала высокопоставленным республиканцам, как на Украине любят и уважают партию, представитель которой занимает высший пост в Америке».

Однако выясняется, что в Киеве не все дышат в унисон с президентом незалежной: украинские следователи хотят допросить главу ФБР Джеймса Коми, поскольку тот расследует дело о связях команды Трампа с Россией».