Анкара, 28 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Высшая избирательная комиссия Турции заявила об официальном признании одобрения поправок в Конституцию страны, сообщил глава комиссии Сади Гювен, подводя официальные итоги референдума 16 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Величие

По словам Гювена, за предложенные президентом Эрдоганом поправки проголосовали 25,1 млн избирателей, против предложений главы государства — 23 млн.

В процентном соотношении, «за» проголосовали 51,41% участников референдума, против — 48,59%.

Сади Гювен провозгласил, что в поддержку поправок высказалось более половины избирателей, а потому поправки признаны «принятыми во имя турецкой нации».

Референдум, состоявшийся 16 апреля в Турции, решал судьбу 18 поправок в Конституцию страны, которые вводят президентскую форму государственной власти вместо парламентской.

Полномочия президента Турции будут значительно расширены. Пост премьер-министра будет упразднен, а глава государства получит право назначать вице-президента, министров, членов Коллегии судей и прокуроров.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут в Турции 3 ноября 2019 года. Одновременно вступят в силу 15 из 18 вышеописанных поправок. Три прочие поправки начнут действовать уже сейчас и будут касаться сохранения партийной принадлежности президента Турции, руководства Коллегии судей и прокуроров, а также упразднения в стране военных судов.