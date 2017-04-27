Гавана, 27 апреля, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Кубы поддержало решение Венесуэлы покинуть Организацию американских государств (ОАГ), сообщает пресс-служба кубинского МИД.

Венесуэла — Куба

Решение Венесуэлы является достойным, так как оно вызвано столкновением с притеснениями, вмешательством и бесчестьем, которым давно заражена и данная организация, и её генеральный секретарь, указано в сообщении МИД Кубы.

МИД Кубы отмечает, что ОАГ всегда поворачивалась спиной к народу Латинской Америки и отстаивала олигархические и империалистические интересы.

«ОАГ оказалась неспособна удовлетворить наиболее насущные потребности народов Латинской Америки и Карибского региона. Она неспособна представлять их ценности и интересы», — указывается в официальном сообщении МИД Кубы.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выходе возглавляемой им страны из Организации американских государств 26 апреля.