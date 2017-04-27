Москва, 27 апреля, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Французский доклад о предполагаемом применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб вызывает множество вопросов, прокомментировали публикацию этого документа в МИД России.

Минобороны России Сирия

По мнению российского внешнеполитического ведомства, даже беглый анализ французского документа вызывает много вопросов. В частности не раскрыто происхождение проб, отобранных якобы непосредственно на месте происшествия.

Если эти пробы были взяты французскими спецслужбами на месте происшествия, значит, они имеют свободный доступ в район, контролируемый незаконными вооруженными формированиями. В противном случае, достоверность анализов сомнительна.

Кроме того, в качестве вещественного доказательства в докладе приводится фотография ручной гранаты, якобы начиненной зарином. МИД России отмечает, что за всю историю существования химического оружия не было случаев применения такого экзотического и небезопасного для применения образца вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад сообщил, что США и их союзники препятствуют проведению расследования инцидента в Идлибе специалистами Организации по запрещению химического оружия.