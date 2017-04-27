Лонгйир, Норвегия, 27 апреля, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Стали известны подробности инцидента с российскими гражданами, провалившимися под лёд на Шпицбергене. Об этом сегодня, 27 апреля, пишет издание Svalbardposten.

Шпицберген

Сообщается, что девять российских туристов пытались на снегоходах пересечь Темпельфьорден на Шпицбергене. Лёд во фьорде оказался слишком тонким, снегоходы провалились под него.

В 18:00 по местному времени (19:00 мск) спасательные службы Шпицбергена получили информацию о том, что девять российских туристов провалились под лёд.

«Группа туристов провалилась под лед в полынье между Мурдоком и Шоулцем. «Красный крест» был предупрежден и выдвинулся к месту происшествия», — сказано в сообщении норвежских спасательных служб на Шпицбергене.

Губернатор архипелага принял решение направить в район происшествия два вертолета.

В 18:25 один вертолет подобрал из моря четырех человек. Их доставили в больницу Лонгйира. Чуть позже второй вертолет поднял из воды ещё двух человек.

В это время к месту происшествия на снегоходах добрались отряды спасателей. Они обнаружили оставшихся троих туристов. Таким образом, все российские туристы, провалившиеся под лёд, спасены.