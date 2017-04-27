Саранск, 27 апреля, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков встретился с инвесторами из Израиля, желающими наладить сотрудничество с республикой. Обсуждалась возможность взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

В ходе рабочей встречи рассмотрены вопросы реализации на территории Мордовии крупного сельскохозяйственного проекта с использованием передовых израильских технологий. Волков выразил надежду, что сотрудничество с израильскими партнерами будет способствовать укреплению аграрной отрасли республики.

«Сельское хозяйство — это динамично развивающаяся и очень перспективная отрасль экономики республики, одна из лучших в России. В настоящее время доля АПК в валовом региональном продукте составляет 13,5%, что в 2,5 раза выше среднего показателя по стране. Мордовия стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя. В настоящее время более 60% нашей сельскохозяйственной продукции реализуется за пределами республики. Это очень значимый вклад аграриев Мордовии в обеспечение продовольственной безопасности страны и импортозамещение на рынке продуктов питания. И мы ставим серьезные задачи по дальнейшему наращиванию объемов производства в АПК», — подчеркнул глава Мордовии.