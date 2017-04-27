Руан, Франция, 27 апреля, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Более 300 школьников были экстренно госпитализированы с подозрением на пищевое отравление во французском городе Руан, сообщает телеканал BFMTV.

Connie Ma Французские школьники

По информации BFMTV, для помощи заболевшим детям были мобилизованы дополнительные команды скорой помощи.

В связи с этим происшествием власти региона Нормандия организуют оперативный центр для борьбы с заболеванием.

Местные власти рекомендуют родителям незамедлительно обращаться в медицинские учреждения, если у ребёнка наблюдаются боли в животе и сильная рвота.

Причины отравления и точное количество пострадавших до сих пор выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном университете (УрФУ) с 18 по 25 апреля произошло 13 случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов, преподавателей и сотрудников.