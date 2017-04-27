Киев, 27 апреля, 2017, 20:15 — ИА Регнум. В Донбассе не стихают позиционные бои низкой интенсивности. Наиболее интенсивные бои шли на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом 27 апреля заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Бойцы ВС ДНР в окопах

В последние дни Спартак и район бывшего аэропорта Донецка (Донецкое направление) постоянно фигурируют в сводках ВСУ и ДНР. По данным источника в украинском командовании, ситуация там достаточно тяжелая, поскольку войскам ДНР удалось усилиями пехотных групп при поддержке танков немного продвинуться вперед и занять серую зону. Также это касается участка в направлении Невельского. ВСУ пытаются выбить ДНР из этих районов.

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера украинские подразделения хорошо «насыпали» войскам ДНР в районе Ясиноватой и районе бывшего аэропорта Донецка. «С позиций 72 омбр и 46 одшбр ВСУ обстрелам подверглись районы населенного пункта Ясиноватая и аэропорта Донецка. По данным районам противник выпустил 14 мин калибра 120 и 82 мм, четыре танковых снаряда, две противотанковые управляемые ракеты и 132 боеприпаса из различных видов гранатометов. Не прекращается применение запрещенного Минскими договоренностями вооружения и 92 омбр. Артиллерийские и минометные расчеты этого соединения выпустили по району населенного пункта Докучаевск и Петровскому району Донецка два 122-мм артиллерийских снаряда и 23 мины различного калибра. На Горловском направлении с позиций 53 омбр и 25 овдбр велись обстрелы населенных пунктов: Широкая Балка, Зайцево, Железная Балка, Горловка и Красный Партизан. Противник выпустил 28 мин калибра 120 и 82 мм и 324 боеприпаса из автоматических и ручных гранатометов. К тому же, с позиций 36 обр МП выпущено 29 мин калибра 82 и 120 мм и 318 боеприпасов из различных видов гранатометов по районам населенных пунктов: Октябрь, Саханка, Ленинское и Коминтерново», — сказал Басурин.

Он пожаловался, что украинские силовики нарушают водоснабжение ДНР, что может привести к гуманитарной катастрофе. «Сегодня утром в районе населенного пункта Крутая Балка со стороны позиций ВСУ был обстрелян из стрелкового вооружения и ручных гранатометов автомобиль с обслуживающим персоналом насосной станции населенного пункта Васильевка. Персонал был вынужден бросить расстрелянный автомобиль и в спешном порядке добраться до безопасного места. Напомню, что данная насосная станция обеспечивает пять фильтровальных станций, в том числе четыре из них находятся на подконтрольной Украине территории. И в случае нарушения ее работы около 2 миллионов жителей 54 населенных пунктов, большая часть из которых находится на подконтрольной Украине территории, останутся без питьевой воды. Обращаясь к военно-политическому руководству Украины, хочу предупредить, что ваши попытки террора мирных граждан такими низкими способами, как обстрелы и лишение воды, приведут к одному — люди на подконтрольных вам территориях поднимутся против вас самих же, а мы, в свою очередь, готовы поддержать их в этом», — сказал Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по позициям ЛНР 70 боеприпасов. «Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Логвиново, Первомайск, Калиново и Алмазное. При обстреле применялись 120‑ и 82-мм минометы, БМП, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего было выпущено 70 снарядов и мин», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что в районе села Крымское украинские войска потеряли две боевые машины пехоты из-за халатности командиров. «Установлены потери военной техники в подразделениях 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Крымское. В результате халатного отношения со стороны командования бригады выведены из строя две БМП. В первом батальоне 14 бригады ВСУ, дислоцируемом в районе населенного пункта Счастье, в результате неосторожного обращения с оружием в сильном алкогольном опьянении один военнослужащий совершил самострел в ногу», — рассказал Марочко.

По его словам, НМ ЛНР планирует 6 мая провести на Театральной площади Луганска генеральную репетицию Парада Победы, который состоится 9 мая. «У нас 2 и 4 мая запланированы прогоны (парада) на театральной площади, и 6 мая — генеральная репетиция. Проходить репетиции будут с 7.00 до 9.00», — сказал Марочко, добавив, что на время репетиции с 6.00 до 10.00 улицы будут перекрыты.

В свою очередь, 27 апреля спикер министерства обороны Украины по вопросам АТО Мотузяник заявил, что вчера в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще шесть военнослужащих получили ранения.

«Самым горячим участком фронта вчера был юг Горловского периметра. В Новгородском после полуночи обстрел провел снайпер противника», — рассказал Мотузяник.

В Авдеевке позиции ВСУ дважды подвергались обстрелам. Первый был кратковременным и состоялся еще до рассвета. При этом ВС ДНР применили минометы. Второй — продолжительностью более двух часов с применением гранатометов и пулеметов. В Майорске и Песках обстрелы носили провокационный характер и состоялись ближе к вечеру. «В целом вчера было спокойнее, чем сутками ранее», — уточнил Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении обстрелы с перерывами продолжались с 10 утра и до полуночи. ВС ДНР продолжают широко применять стрелковое оружие и вооружение БМП. По одному минометному обстрелу произошло в Водяном и Широкино. «В Марьинском районе враг периодически нарушал режим тишины из легкого вооружения, в том числе из снайперских винтовок. Также один минометный обстрел со стороны «оккупанта» произошел вблизи Докучаевска», — рассказал Мотузяник.

Полковник также проинформировал, что на Луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе, где ВС ЛНР вели минометный обстрел (до 60 мин) украинских позиций вблизи Попасной и Троицкого. «Пик их боевой активности продолжался с 17 до 19 часов», — пояснил Мотузяник. В Станично-Луганском районе ВС ЛНР дважды нарушили режим тишины вблизи Станицы Луганской. При этом использовали легкое вооружение. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 13 обстрелов со стороны ЛНР, шесть — минометных.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 апреля представитель КП «Компания «Вода Донбасса» заявил, что в прифронтовой зоне ДНР под обстрел попали два автомобиля с сотрудниками насосной станции Южнодонбасского водовода (ЮДВ). Обошлось без жертв и пострадавших. «Около 08:15 были обстреляны два автомобиля с нашими людьми — персоналом насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Один из автомобилей сильно поврежден, пулей также зацепило одну из сотрудниц, к счастью, только куртку порвало. Раненых и погибших нет», — рассказал источник в «Компании «Вода Донбасса».

Насосная станция ЮДВ расположена на подконтрольной силам ДНР территории вблизи «серой зоны» в районе села Васильевка под Ясиноватой. Этот узел обеспечивает водой около 700 тысяч жителей Докучаевска, Угледара, частично Донецка (под контролем ДНР) и Волновахи (под контролем ВСУ).

Напомним, в августе 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и Петровского (под контролем ДНР). Разведение сил не произошло в районе Станицы Луганской.

В марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена пленными.