Москва, 27 апреля, 2017, 22:55 — ИА Регнум. 54 суворовца из Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова выступили с концертом в аванзале станции метрополитена «Курская» в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суворовцы готовятся к концерту на станции метро Курская

Дарья Антонова ИА REGNUM Концерт оркестра Московского военно-музыкального училища имени В.М. Халилова на станции метро Курская

Во время выступления музыканты исполнили произведения из русской классики и известные джазовые композиции, а также продемонстрировали различные отработанные фигуры, перестраиваясь в процессе игры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Концерт оркестра Московского военно-музыкального училища имени В.М. Халилова на станции метро Курская

Концерт молодых музыкантов стал частью подготовки к десятому военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня», который стартует в столице 26 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Концерт оркестра Московского военно-музыкального училища имени В.М. Халилова на станции метро Курская

«Это уже второе совместное мероприятие Московского метрополитена и фестиваля «Спасская башня», — заявил заместитель начальника Московского метрополитена по коммуникациям Алексей Ильиных.Он отметил, что благодаря подобным выступлениям торжественная музыка постепенно интегрируется в повседневную жизнь слушателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Концерт оркестра Московского военно-музыкального училища имени В.М. Халилова на станции метро Курская

Напомним, что имя генерал-лейтенанта Валерия Халилова присвоено училищу в 2016 году, после гибели известного военного дирижера в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.