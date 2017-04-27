Донецк, 27 апреля, 2017, 19:32 — ИА Регнум. В мае 2017 года жители ДНР согласно указу главы республики Александра Захарченко «О праздниках в Донецкой Народной Республике» будут отдыхать четыре дня подряд 8,9,10,11 мая. При этом субботы 6 и 27 мая будут рабочими. Об этом 27 апреля информирует пресс-служба Совмина ДНР.

Андрей Репин ИА REGNUM Память

«…работники, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями будут отдыхать 8,9,10,11 мая 2017 года. Пятница 12 мая 2017 года является рабочим днем. В случае, если 10 мая 2017 года выпадает на период, когда работник находится в отпуске, то 27 мая 2017 года является для него выходным днем. Если работник находится 10 мая 2017 года на больничном, то 27 мая 2017 года является для него рабочим днем», — говорится в сообщении.

Отработка по субботам введена с целью «рационального использования рабочего времени». «С целью рационального использования рабочего времени распоряжением главы Донецкой Народной Республики № 218 от 14 декабря 2016 года руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики, Государственного предприятия «Почта Донбасса», Центрального Республиканского банка Донецкой Народной Республики) установлено перенести в мае 2017 года для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни с: — понедельника 8 мая ­ — на субботу 6 мая; — среды 10 мая — на субботу 27 мая», — отмечается в материале.

Указом главы ДНР № 440 от 24 ноября 2015 года «О праздниках в Донецкой Народной Республике» на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не проводится в следующие праздничные дни: — 1 января — Новый год; — 23 февраля — День защитника Отечества; — 8 марта — Международный женский день; — 1 мая — Праздник Весны и труда; — 9 мая — День Победы; — 11 мая — День Республики.

Также распоряжением главы ДНР № 217 от 14 декабря 2016 года «О выходных днях» установлено, что 3, 4, 5, 6 января, 17 апреля и 5 июня 2017 года являются выходными днями.

Напомним, на 2017 год украинское правительство утвердило 11 государственных праздников (нерабочие дни): 1 января 2017 года — Новый 2017 год; 7 января 2017 года — Рождество Христoво; 8 марта 2017 года — Международный женский день; 16 апреля 2017 года — Пасха; 1 и 2 мая 2017 года — праздник Весны и Труда; 9 мая 2017 года — День Победы; 4 июня 2017 года — Троица; 28 июня 2017 года — день Конституции Украины; 24 августа 2017 года — День Независимости Украины; 14 октября 2017 года — День защитника Украины.

В свою очередь Украинский институт национальной памяти представил законопроект «О государственных праздниках в Украине», в котором говорится об отмене праздников 8 марта, 1 мая и 9 мая. Украинский парламент и правительство пока не поддержали инициативу института.