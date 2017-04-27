Москва, 27 апреля, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что 2018 года станет перекрестным Годом России и Японии. Об этом глава российского государства заявил сегодня, 27 апреля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Джеймс Тиссо. Девушки, рассматривающие японские изделия (фрагмент). 1869

«В следующем году условились провести «перекрестные года» России и Японии», — сказал Путин.

В ходе переговоров Путин и Абэ констатировали рост культурных и гуманитарных обменов. «В июне в Японии откроется фестиваль «Русские сезоны», в его рамках 40 городов страны будут охвачены различными мероприятиями, их всего 250, они познакомят японскую публику с выдающимися образцами российской культуры и искусства», — рассказал Путин.

Он также подчеркнул, что ему было приятно услышать, что премьер-министр Абэ согласился принять участие в открытии этих мероприятий в столице Японии.

Также Путин отметил, что в ходе переговоров стороны отметили активизацию российско-японских межрегиональных связей. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Краснодарским краем и префектурой Ямагути.