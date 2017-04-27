Москва, 27 апреля, 2017, 18:45 — ИА Регнум. В Кремле знают о готовящейся 29 апреля в Москве несанкционированной акции движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и предупреждают, что противозаконные действия повлекут за собой соответствующую реакцию властей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сегодня, 27 апреля.

thierry ehrmann Михаил Ходорковский (фрагмент рисунка)

«Мы знаем, что существуют некие лица, которые опять призывают совершать противоправные действия в условиях, когда город Москва выразил готовность предоставить возможность законным образом собраться и провести те или иные акции. Несмотря на это, все равно звучат призывы к незаконным действиям», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что власти будут реагировать на несанкционированные акции протеста в Москве в рамках действующего законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московское отделение движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского готовит 29 апреля уличную акцию. Мэрия Москвы не согласовала место проведения акции — Славянскую площадь ‑ и предложила альтернативную площадку — проспект Сахарова. Однако организаторы акции не согласились и продолжают настаивать на проведении массового мероприятия на Славянской площади.

Накануне Генеральная прокуратура России признала «Открытую Россию» нежелательной организацией на территории РФ.

Сегодня в московском офисе «Открытой России» прошли обыски.