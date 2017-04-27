* УПА — запрещённая в России организация

Киев, 27 апреля, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей приняла проект решения «Об объявлении 2017 года на территории Киева Годом Украинской революции и Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Идеологи ОУН-УПА

Документ разработан по случаю 100-летия начала так называемой «Украинской национальной революции» 1917−1921 годов и 75-й годовщины создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 апреля информирует пресс-служба Киевского городского совета, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что документ предполагает поиск на территории Киева памятных мест, которые связанны с событиями «Украинской революции» и деятельностью ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом запланировано проведение мероприятий по их увековечению. «В рамках Года УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ, — прим. ИА REGNUM ) предлагается проводить соответствующие тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях, провести ряд научно-практических конференций, организовать выставки архивных документов, вещественных памятников и фотоматериалов», — говорится в материале.

По словам автора проекта решения, депутата Киевсовета Юрия Сиротюка, изучение правдивой истории о деятельности УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крайне актуально в условиях борьбы с «внешней агрессией».

«В условиях, когда украинская нация снова с оружием в руках противостоит российскому агрессору, исторический опыт борьбы украинцев против оккупантов является крайне ценным. Распространение правдивой информации об украинском национально-освободительном движении ХХ века является крайне важным для консолидации украинской нации, сохранения государственного суверенитета и национальной идентичности», — отметил Сиротюк.

Также распоряжением предлагается отнести территории урочища «Аскольдова могила» в Киеве к заповедной территории, сохранить историческое наследие в местах, связанных с событиями украинского государства и украинского освободительного движения. Соответствующий проект решения вступит в силу после голосования депутатов Киевсовета.

Напомним, 21 мая 2015 года в Украине вступил в силу закон «О правовом статусе и памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке», который накануне был опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины». Среди длинного списка военных и общественно-политических объединений числятся Организация украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Украинская повстанческая армия (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Напомним, в 1943—1945 годах отряды украинских националистов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно участвовали в организованной ими «Волынской резне», уничтожив десятки тысяч мирных жителей польской национальности. После освобождения всей территории Украины от германской оккупации, отряды УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действовали против военнослужащих Красной армии, внутренних и пограничных войск СССР, убивали сотрудников правоохранительных органов и местной власти. C 1948 года организация перешла под управление ЦРУ США. 9 апреля 2015 года Верховная рада Украины официально провозгласила членов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «борцами за независимость».