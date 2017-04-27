Берлин, 27 апреля, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Великобританию не питать «иллюзий» по поводу сохранения привилегий страны-члена ЕС после Brexit, 27 апреля сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

«У третьего государства не будет равных прав или каких-либо привилегий, которыми располагает государство-член (ЕС — прим. ИА REGNUM )», — заявила Меркель.

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«Это может показаться само собой разумеющимся, но я должна прояснить ситуацию, потому что некоторые в Британии имеют иллюзии по этому поводу… Это было бы пустой тратой времени», — добавила канцлер Германии.

Пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй в своем коротком заявлении отметил, что Лондон приступит к переговорам по Brexit «в конструктивном духе и с огромной доброжелательностью».

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Напомним, результаты референдума, прошедшего в Великобритании 23 июня 2016 года, показали, что большинство граждан страны поддерживают выход Великобритании из состава Европейского союза. Процедура Brexit, запущенная в марте текущего года, продлится около двух лет.