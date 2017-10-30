Санкт-Петербург, 30 октября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 17 октября на совещании заместителя министра-председателя Коновалова с главнокомандующим Петроградским военным округом Полковниковым, а также на заседании Временного правительства с возвратившимся из Ставки Керенским обсуждался вопрос об ожидающемся выступлении. По сообщению Керенского, военного министра Верховского и министра внутренних дел Никитина, выяснилось, что большевики, безусловно, подготовляют выступление, направленное против Правительства и предпарламента; однако подавляющее большинство петроградского гарнизона относится к выступлению отрицательно; поэтому есть полная уверенность в том, что всякую попытку вызвать уличные беспорядки удастся ликвидировать в самом начале.

Плакат Временного правительства (фрагмент). 1917

«Все нужные меры уже приняты: имеется налицо вполне достаточная военная сила для охраны порядка, усилена охрана Зимнего и Мариинского дворцов, Гос. банка, правительственных учреждений, вокзалов и т. п.; решено усилить отряды милиции и поручить ей охрану частных банков, общественных учреждений и крупных торговых предприятий; для охраны почты, телеграфа, телефонной и электрических станций вызваны две школы прапорщиков из Ораниенбаума; кроме того, вызваны с Румынского фронта бронированный поезд и др. воинские части».

На том же заседании Временным правительством ассигновано в распоряжение министра внутренних дел на разные расходы по милиции — 1,5 млн. руб. и 500 тыс. рублей на устройство специальных школ и курсов для подготовки кадров милиции.

Военным министром Верховским издан приказ № 57, в котором он, обвиняя солдат некоторых тыловых гарнизонов в бесчинствах и почти всех в том, что занятия идут плохо, — заявляет:

«Этот позор надо окончить… Требую от всех начальников в тесном союзе с комиссарами и комитетами самых решительных мер, вплоть до применения оружия для подавления анархии».

Делегация Донского казачьего войскового круга обратилась к Керенскому с настоятельным требованием незамедлительно издать акт, в котором правительство должно открыто признать свою ошибку перед Доном и атаманом Калединым и восстановить последнего в правах командующего войсками. В представленной делегацией записке указывается, что обвинение Каледина и донского казачества в мятеже (корниловском) вызвало трения между казачеством и прочим населением области: установилось резко оппозиционное отношение к войску со стороны общественных и революционных организаций, обострились отношения с казачеством у расквартированных в области армейских частей и т. д.

Керенский заявил, что правительство никогда не обвиняло казаков в измене России, и обещал в ближайшие дни сделать официальное заявление о ликвидации эпизода с Калединым, как печального недоразумения. Далее казачья делегация указала Керенскому на зависимость правительства от Советов и потребовала, чтобы правительство не ставило рядом с союзом казачьих войск таких учреждений, как Казачья секция ЦИК Советов. Керенский заявил, что правительство не зависит от Советов: «Я в глазах Советов Р и СД и деспот, и тиран, и друг буржуазии, и предатель демократии». Однако делегация указала, что Донское войско ни разу не имело случая убедиться, что правительство не следует за Советами, и поэтому естественно, что у казачества нет доверия к правительству.

В тот же день в состав чрезвычайной следственной комиссии по делу Корнилова включены два представителя сибирского казачества.

Корнилов на Александровском вокзале в Москве

Временное правительство упразднило особый комитет по составлению плана эвакуации Петрограда при главнокомандующем Петроградским военным округом и передало все дела в распоряжение особоуполномоченного по разгрузке Петрограда и его окрестностей Кишкина.

В целях поощрения выезда рабочих из Петрограда, Москвы и их окрестностей, правительство, по представлению Кишкина, постановило продлить отсрочки от призыва на военную службу для уезжающих с 2 недель до 2 месяцев; определение местностей, входящих в состав окрестностей Петрограда и Москвы, предоставлено ближайшему усмотрению Кишкина.

На секретном заседании Временного правительства финляндский генерал-губернатор Некрасов в докладе о положении в Финляндии, в связи с предстоящим открытием Финляндского сейма, указал, что ожидалось внесение в сейм предложения об объявлении Финляндии республикой с президентом во главе; после значительных возражений со стороны представителей русской власти достигнуто компромиссное соглашение, согласно которому лицо, поставленное во главе управления Финляндией, будет называться правителем.

Правительством обсуждался вопрос о демобилизации армии и промышленности. Предложение военного министра Верховского о создании особого министерства по демобилизации и о проведении активной мирной политики встретило возражения со стороны председателя Главного экономического комитета Третьякова и других министров и было отклонено. Постановлено создать при Главном экономическом комитете междуведомственный орган по приведению страны после окончания войны на мирное положение и оказывать отечественной промышленности самую широкую поддержку, главным образом, финансовую.

Вернувшийся из Ставки Керенский прежде всего вызвал министра продовольствия Прокоповича и его товарища Башкирова и предложил в самом спешном порядке разработать вопрос о снабжении армии продуктами продовольствия, в первую очередь, хлебом, так как продовольствие армии поставлено неудовлетворительно.

Правительство рассматривало переработанный министром земледелия Масловым проект закона о земле. В образуемый при земельных комитетах арендный фонд передаются государственные и монастырские земли, а из частновладельческих— лишь земли, сдававшиеся владельцами в аренду. Все же земли, обрабатывающиеся при помощи наемного труда, орудиями и скотом владельца земли и необходимые для содержания владельца, его семьи, служащих и рабочих и скота, равно как земли, находящиеся под постройками, садами, техническими культурами, или предназначенные для этих последних, — остаются в руках их владельцев.

Из арендного фонда земля может быть дана в пользование лишь по представлении доказательств, что берущий землю сможет обработать и обсеменить ее; арендная плата, за вычетом недоимок, передается владельцу земли.

Проект вызвал ряд возражений. Постановлено образовать комиссию из наиболее заинтересованных министров, которая должна подробно изучить законопроект; обсуждение проекта по существу отложено до 20 октября.

Крестьяне за работой

Газета «Речь» называет постановку земельного закона во Временном правительстве «странной поспешностью» и высказывается против проведения каких-либо земельных реформ до Учредительного Собрания.

Выступление министра иностранных дел Терещенко с докладом о внешней политике на заседании предпарламента 16 октября не встретило одобрения ни в одной из политических группировок. Все газеты, не исключая правых, 17 октября подвергают это выступление критике как совершенно неопределенное и неудовлетворительное.

На закрытом заседании комиссии предпарламента по борьбе с анархией были заслушаны объяснения товарища министра внутренних дел Салтыкова, главнокомандующего Петроградским военным округом Полковникова и комиссара правительства над управлением столичного градоначальства Роговского о принимаемых правительством мерах на случай выступления большевиков; представители ведомств заверили, что все надлежащие меры приняты и никакие выступления допущены не будут.

На соединенном заседании четырех экономических комиссий предпарламента обсуждался вопрос о посылке в Донбасс правительственного комиссара с чрезвычайными полномочиями. Большинством голосов демократической группы, против представителей торгово-промышленной группы и кадетов, комиссия высказалась за лишение правительственного комиссара чрезвычайных полномочий, посылку в Донбасс особой комиссии предпарламента и за вывод казачьих войск из бассейна. Против последнего торгово-промышленники и кадеты возражали, что казаки посланы в Донбасс не центральным правительством, а казачьим, которое вполне автономно для того, чтобы устанавливать порядок на своей земле.

В Бюро ЦИК Советов обсуждался вопрос о созыве Всероссийского съезда Советов. Попытки бойкотировать съезд закончились неудачей: большинство Советов и воинских частей высказалось за немедленный созыв съезда и переход власти в руки Советов. Ввиду выяснившегося положения Бюро ЦИК постановило телеграфно оповестить все армейские и фронтовые комитеты и местные организации о необходимости принять участие в съезде, чтобы «придать политике съезда устойчивость и направление, соответствующее интересам всей революционной демократии и революции»; армейским комитетам предоставлено право самим организовать представительство армии; «если армейские съезды не были созваны».

В связи с этим открытие съезда отложено с 20 до 25 октября (7 ноября по новому стилю); программу его Бюро ЦИК постановило ограничить тремя вопросами: текущий момент, подготовка к Учредительному Собранию и выборы ЦИК.

Ввиду производимого Петроградским и Выборгским районным Советами вооружения рабочих путем выписки с заводов оружия и боевых припасов, Бюро ЦИК постановило обратиться с соответствующими

«…запросами к Петроградскому Совету и Выборгскому комитету и довести до сведения заводских комитетов и других организаций, что, согласно постановления Комитета по борьбе с контрреволюцией при ЦИК, никакая выдача оружия, патронов и взрывчатых веществ каким бы то ни было организациям из складов, заводов и проч. не допускается без разрешения Временного комитета при ЦИК СР и СД».

Главнокомандующим войсками Петроградского военного округа издано «обязательное постановление о праве приобретения оружия» — лишь по разрешениям из управления бывшего градоначальника.

Военная подготовка отрядов Красной гвардии

Петроградским Советом Крестьянских Депутатов принят наказ представителям Совета, делегируемым на Всероссийский съезд Советов. Он требует передачи всей власти Советам, немедленной отмены частной собственности на землю и передачи всей земли в руки крестьянских земельных комитетов до созыва Учредительного Собрания, немедленного предложения мира народам всех воюющих стран и созыва Учредительного Собрания в назначенный срок.

В Пскове, в штабе главнокомандующего Северным фронтом генерала Черемисова, состоялось совещание чинов штаба и представителей армейских организаций фронта при участии делегации Петроградского Совета, созванное для обсуждения вопросов обороны Петрограда и вывода петроградского гарнизона на фронт. Представители штаба фронта, генерал Черемисов, комиссар фронта Войтинский и представители фронтового и армейских комитетов доказывали стратегическую необходимость вывода петроградского гарнизона и предъявляли делегации обязательства добиться от петроградского гарнизона добровольного подчинения приказу о выводе, причем генерал Черемисов заявил, что он своего приказа о выводе частей гарнизона не отменит.

В перерыве происходило совещание петроградской делегации с представителями армейских комитетов. После перерыва Садовский от имени делегации огласил декларацию, выражающую точку зрения партии большевиков на события (написана Свердловым), и заявил, что делегация приехала исключительно для информации, а окончательное решение вопроса переносится в Петроградский Совет; на этом совещание закончилось.

Вопрос о выводе петроградского гарнизона освещается в следующей секретной телеграмме (очевидно, ответной), посланной главнокомандующим Северным фронтом генералом Чёремисовым военному министру и начальнику штаба верховного главнокомандующего генералу Духонину:

«Военмину, копия Наштаверху. 17/Х, 14—50. Секретно. Военная, 94. Инициатива присылки войск петроградского гарнизона на фронт шла от вас, а не от меня. На ваше предложение телеграммой № 4/34 я ответил согласием и просил прислать все боеспособные части. Когда выяснилось, что части петроградского гарнизона не желают идти на фронт, т. е. что они не боеспособны, то я в частном разговоре с вашим представителем — офицером — сказал, что ввиду обнаруженного этими частями нежелания идти на фронт, они с оперативной точки зрения не явятся находкой для нас, так как, по-видимому, с ними будет много хлопот, а таких частей у нас уже достаточно на фронте, но ввиду выражаемого вами желания отправить их на фронт, я не отказывался от них и не отказываюсь от них теперь, если вы по-прежнему признаете вывод их из Петрограда необходимым. Надеюсь, что на фронте части эти поздоровеют под влиянием наших комитетов и станут боеспособными».

На телеграмме председателя общеармейского комитета при Ставке на имя верховного главнокомандующего с постановлением комитета о нежелательности дальнейшего существования военного союза при Ставке и указанием на необходимость возвратить приказом членов союза в свои части 17 октября Керенский положил резолюцию:

«Не входить в рассмотрение вопроса и разъяснить — общеармейский комитет не имеет права давать указания верховному главнокомандующему».

На объединенном заседании Московских Советов рабочих и солдатских депутатов по вопросам об Учредительном Собрании большинством 384 голосов против 297 принята резолюция, вынесенная по предложению фракции большевиков съездом Советов Московской области 4—5 октября. Произведены выборы представителей на Всероссийский съезд Советов.

Делегаты I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов

В Петрограде вышел первый номер газеты «Рабочий и Солдат», — органа Петроградского Совета. В передовой статье издание определяет свою программу так:

«Программа нашей газеты, это — программа Петроградского Совета Р и СД. Вся власть — Советов в центре и на местах. Немедленное перемирие на всех фронтах. Честный демократический мир всех народов. Помещичья земля — без выкупа — крестьянам. Рабочий контроль над производством. Честно созванное Учредительное Собрание».

В газете «Рабочий Путь» опубликовано письмо 10 заключенных в «Крестах» по «делу 3—5 июля» о прекращении ими голодовки по настоянию Северного областного съезда Советов и центральных органов партии большевиков.

Перехода власти в руки Советов, созыва Всероссийского съезда, мира, земли и т. д. требуют: Юго-Камский районный съезд Советов в Сарапуле, общее собрание солдат 3-й запасной авто-роты в Петрограде, 4 и 9 маршевые роты 185-го пехотного запасного полка, Бежецкий Совет, рабочие рудника «Нижняя Крышка».

В газете «Новая Жизнь» опубликовано обращение меньшевиков-интернационалистов «К рабочим и солдатам», убеждающее «не поддаваться искусной провокации, умело пользующейся отчаянием народных масс, и отказываться следовать чьим бы то ни было призывам к вооруженным выступлениям в данный момент».

Бюро ЦИК постановило обратиться от имени ЦИК к рабочим и солдатам с воззванием, аналогичным воззванию меньшевиков-интернационалистов.

Опубликовано обращение Петроградского городского головы к населению; в обращении указывается, что выступление вызвало бы в Петрограде голод.

«Наше положение такового, что если запоздает почему-либо товарный поезд, или замедлится почему-либо выгрузка, или остановится на несколько часов мельница, то продовольствие столицы очутится в критическом состоянии».

В Калугу прибыли казаки и Нижегородский драгунский полк с пулеметами и броневыми автомобилями, присланные штабом Западного фронта по ходатайству Калужской городской думы для борьбы с большевистским Советом Солдатских Депутатов и гарнизоном, отказавшимся выступить на фронт. Перед этим в город прибыл батальон «смертников».

В связи с вынесением Жмеринским революционным судом смертного приговора, Екатеринославский Совет, в полном согласии с постановлением екатеринославского гарнизона, требует немедленной отмены смертной казни, введенной под давлением Корнилова.

Город Шуя и уезд оказались без хлеба; начались волнения рабочих.

Телеграммы сообщают об организованных захватах имений в Керенском, Наровчатском и Краснослободском уездах Пензенской губернии, куда высланы драгуны, и в Балашовском — Саратовской губернии.

Председатель городской думы Ростова-на-Дону Васильев (меньшевик) сообщил на заседании Совета, что в целом ряде казачьих хуторов первого Донского округа отслужены молебствия о восстановлении на престоле Николая Романова.

Николай II и его дочь Татьяна у моста в Александровском парке

Центрофлотом вынесена резолюция о вооруженном выступлении:

«Центрофлот, обсудив вопрос о предполагаемом выступлении с оружием на улицах, категорически высказывается, что в данный момент такое выступление есть преступление перед страной, ибо поведет к столкновению двух лагерей революционной демократии, плодом которого воспользуется только контр-революция».

В Москве закончилась 2-я общегородская конференция фабрично-заводских комитетов, прошедшая под влиянием партии большевиков.

В Петрограде открылась 1-я Всероссийская конференция фабрично-заводских комитетов. Скрынник во вступительном слове указал, что комитеты являлись органами борьбы с контрреволюцией в производственной области, с разрухой в экономической жизни и с саботажем промышленников. В порядке дня конференции стоят вопросы: рабочий контроль над производством и распределением, положение промышленности, транспорта и финансов и создание всероссийского центра комитетов. Конференцией посланы приветствия Балтийскому флоту и бастующим 3-й месяц московским рабочим-кожевникам.

В Москве закрылся Всероссийский съезд союза городов. Принята большинством 79 против 11 при 18 воздержавшихся политическая резолюция, констатирующая, что городские самоуправления смогут утвердить свое влияние на массы только на путях социального творчества, направленного к удовлетворению запросов народных масс; «дело устроения страны» и «утверждения на местах твердого революционного порядка» городские самоуправления смогут осуществить только при солидарной работе с Советами.

Резолюция призывает к защите всех завоеваний революции, поддержке коалиционного правительства, и высказывается против захвата власти Советами. Правая муниципально-демократическая фракция, с Астровым во главе, отказалась от голосования по резолюции, как не соответствующей положению страны. Большевики голосовали против, заявив, что о новых путях нужно не говорить, а вступать на них, и прежде всего реорганизовать власть, передав ее Советам.

В Киеве, под председательством Шульгина (черносотенец), состоялся съезд русских избирателей губернии. В принятом наказе по вопросу о войне и мире говорится, что мир может быть заключен лишь в полном согласии с союзниками. Если окажется необходимым продолжать войну, то надлежит настаивать на введении во всем государстве военного положения и требовать, чтобы с момента созыва Учредительного Собрания политика в армии была прекращена, армия была превращена в организованную, хорошо дисциплинированную военную силу. Согласно наказу, одной из главнейших задач Учредительного Собрания должно быть создание твердой государственной власти и прекращение опытов проведения в жизнь социалистической программы. Принудительное отчуждение, если оно явится необходимым, должно быть проведено так, чтобы быть продолжением реформы 1861 г. Съездом избран губернский комитет.

«Воля Народа» на вопрос фракции эсеров предпарламента: влечет ли уход левых эсеров из фракции выход их и из партии, отвечает 17 октября следующим образом:

«В нормальное время, по нашему мнению, этот вопрос мог быть решен только в положительном смысле. Теперь же, принимая во внимание ненормальные условия жизни партии, вопрос этот приходится разрешать компромиссно. С нашей точки зрения, он должен быть решен следующим образом: сам по себе уход «левых», или «правых», или «централистов» из партийной фракции того или иного учреждения еще не влечет за собой исключения их из партии. Они могут оставаться в ее рядах, но при одном условии: отказа от индивидуальных или групповых выступлений под флагом и от имени партии…

Они могут выступать от имени фракции большевиков, синфейнеров, камковистов и т. д., но не от имени соц.-революционеров. Если же «левые», уйдя из фракции, попытаются образовать вторую, тоже эсеровскую фракцию и выступят от ее имени, это будет означать, что они уходят не только из фракции, но и из партии; это будет гласить, что они раскалывают последнюю и создают новую партию. Но в таком случае реагирование ЦК тоже может быть только в одной форме —в форме исключения раскольников из партии…».

Революционный плакат

Лениным закончено «Письмо к товарищам», членам партии большевиков, выступающим против восстания:

«Предыдущие строки были уже написаны, когда я получил в 8 часов вечера, во вторник, утренние питерские газеты со статьей г. В. Базарова в «Новой Жизни», Г-н В. Базаров утверждает, что «по городу пущен в рукописи листок, высказывающийся от имени двух видных большевиков против выступления». Если это правда, то я прошу товарищей, в руки которых это письмо не может попасть раньше полудня в среду, напечатать его возможно скорее. Оно писалось не для печати, а только для беседы с членами партии по переписке. Но если не принадлежащие к партии и тысячу раз осмеянные ею за презренную бесхарактерность герои из «Новой Жизни» (третьего дня голосовавшие за большевиков, вчера за меньшевиков и почти объединившие их на всемирно-знаменитом объединительном съезде), если подобные субъекты получают листок от членов нашей партии, агитирующих против восстания, тогда молчать нельзя. Надо агитировать и за восстание…

Г-н В. Базаров пробует полемизировать с тов. Рязановым, который сказал и сказал тысячу раз правильно, что «восстание подготовляют все те, кто создает в массах настроение отчаяния и индифферентизма». Печальный герой печального дела «возражает»: «Разве отчаяние и индифферентизм когда-либо побеждали?». О, презренные дурачки из «Новой Жизни»! Они знают такие примеры восстания в истории, когда массы угнетенных классов побеждали в отчаянном бою, не будучи долгими страданиями и крайним обострением кризисов всякого рода доведены до отчаяния? Когда эти массы не охватывал индифферентизм (равнодушие) к разным лакейским предпарламентам, к пустой игре в революции, к низведению Либерданами Советов с органов власти и восстания до роли пустых говорилен? Или, может быть, презренные дурачки из «Новой Жизни» открыли у масс равнодушие… к вопросу о хлебе? о затягивании войны? о земле для крестьян?».