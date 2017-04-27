Пекин, 27 апреля, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Самолет разработан в рамках китайско-пакистанской программы производства для ВВС Пакистана легкого однодвигательного истребителя JF-17.

MilborneOne Истребитель JF-17

Двухместная машина создана для обучения молодых пилотов и переучивания летчиков с других типов истребителей.

Программа производства истребителя JF-17 для ВВС Пакистана выполнена более чем на четверть и в ходе ее реализации в строевые части ВВС поступило около 80 самолетов этого типа.

Стоит отметить, что двухместная модификация отличается увеличенной с 3600 до 4500 кг боевой нагрузка. Кроме дублированного управления, необходимого для обучения пилотов, бортовое радиолокационное оборудование самолета включает в себя радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой KLJ-7A.

Эта РЛС позволяет обнаруживать и отслеживать до 40 воздушных целей на расстоянии до 130 километров, сопровождать 10 наиболее опасных их них и поражать четыре цели ракетами большой дальности SD-10.

Таким образом, двухместный вариант истребителя JF-17 рассчитан на более широкий спектр применения, так как в его кабине можно будет размещать дополнительное прицельно-навигационное оборудование для второго члена экипажа.