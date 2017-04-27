Калуга, 27 апреля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. В Калужской области 70-летняя пенсионерка, бывший участковый врач-педиатр обвиняется правоохранителями в причастности к смерти 4-месячной девочки. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц.

(сс)GDJ Пустая кроватка

По версии следствия, в период наблюдения больного ребенка с 30 ноября по 9 декабря 2015 года участковый врач-педиатр неверно оценила тяжесть состояния 4-месячной девочки. Медик не вызвала бригаду скорой медицинской помощи и не организовала транспортировку ребенка в детское отделение районной больницы. Получив по телефону сведения об отсутствии в больнице мест и врача-педиатра, мер по госпитализации ребенка в другие медицинские учреждения педиатр не приняла.

Также врач не в полной мере следовала стандартам оказания медицинской помощи, считают в СК. В результате ребенок скончался у себя дома в ночь на 9 декабря 2015 года.

На основе собранных материалов следствие пришло к выводу, что девочке была показана госпитализация, которая позволила бы провести полное обследование, включая рентгенологическое и лабораторное. Динамическое наблюдение специалистов стационара могло повысить эффективность лечения патологии и предотвратить летальный исход. Мать ребенка от госпитализации не отказывалась.

Обвинительное заключение в отношении бывшего врача утверждено прокуратурой и уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Подозреваемая может лишиться свободы на два года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших по вине медицинских работников пациентов достигает в России порядка 50 тысяч человек в год. Также за последние несколько лет резко возросло число исков о взыскании компенсаций с медицинских учреждений и врачей.