Москва, 27 апреля, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Бывший глава антикоррупционного главка МВД Денис Сугробов приговорен Мосгорсудом к 22 годам колонии строгого режима, сообщает НТВ.

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Также он был лишен специального звания «генерал-лейтенант». В прениях прокурор просил для Сугробова 22 года колонии, а для его подчиненных — от 5 лет до 21 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении Сугробова было возбуждено в 2014 году. По версии следствия, экс-глава ГУЭБиПК создал преступное сообщество. Входившие в него офицеры систематически превышали полномочия, поставили на поток фальсификацию оперативных материалов на высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

В частности, сотрудники полиции попытались подставить высокопоставленного сотрудника ФСБ, для чего выдали себя за бизнесменов и попытались передать ему «аванс» в $10 тыс. якобы за покровительство.

Потерпевшими по делу признаны 30 человек, проходят по нему 10 фигурантов. 13 из потерпевших просят взыскать с бывших полицейских, совершивших порядка 20 правонарушений, 218 млн рублей.

Дело слушалось в закрытом режиме, публично суд огласит только вводную и резолютивную часть приговора.