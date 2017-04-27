Исламабад, 27 апреля, 2017, 15:37 — ИА Регнум.

Семь пакистанских исламистов были ликвидированы в ходе предполагаемого удара беспилотника США на севере страны, поблизости от границы с Афганистаном, сообщает Associated Press.

Lt Col Leslie Pratt Беспилотный летательный аппарат армии США

С таким заявлением выступили два сотрудника пакистанских спецслужб, отметив, что удар был совершен недалеко от деревни Зувай, расположенной в провинции Северный Вазиристан. Они добавили, что в результате удара не был ликвидирован ни один видный боевик.

Официальные лица страны общались с прессой при условии сохранения анонимности, поскольку они не могут общаться с прессой.

Напомним, США не впервые совершают подобные атаки на территории Пакистана, чем вызывают у властей страны, а также правозащитников недовольство.

В частности, в 2013 году организация Amnesty International заявила, что США, возможно, причастны к военным преступлениям из-за их практики внесудебных ликвидаций.