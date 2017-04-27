Пыталово, Псковская область, 27 апреля, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Автор памятника — российский скульптор-монументалист Денис Стритович.

mary-troublemaker Вечный огонь

Официальное открытие памятника запланировано на 6 мая. Администрация Пыталовского района уже начала работы по благоустройству территории и подготовке фундамента для монумента.

Отметим, братское захоронение в деревне Гавры, где покоятся 95 погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов, находится близ границы с Евросоюзом. «Памятник будет виден проезжающим по международной трассе Санкт-Петербург — Каунас», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области.