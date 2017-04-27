Москва, 28 апреля, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 28 апреля, Центробанк проведет очередное заседание совета директоров, сообщает ИА REGNUM. Мегарегулятор примет решение о снижении ключевой ставки до уровня в 9,5%, уверены эксперты.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9,75%. В последний раз регулятор понизил ее на 0,25 процентных пункта в марте 2017 года.

Нет выбора

Снижающийся уровень инфляции не оставляет Центробанку выбора, считает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«Судя по всему, регулятор уже не может найти достаточных оснований для удержания ставки. Кроме того, укрепление рубля может привести к общему ужесточению финансовых условий на рынке, особенно если ставки останутся на прежнем уровне», — уверен он.

По его подсчетам, ЦБ может снизить ставку и более радикально — не на 0,25 процентных пункта, а на 0,5.

Консервативный подход

ЦБ вряд ли решится на радикальные изменения и предпочтет и дальше двигаться с шагом в 0,25 п.п., уверена главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

«У нас было резкое замедление инфляции в феврале-марте, а в апреле она ускорилась на 0,4% и непонятно, что будет определять траекторию ее дальнейшего движения: то ли замедление продолжится и апрель просто аномальный месяц из-за ранней Пасхи, то ли, наоборот, аномальными месяцами были февраль и март», — указывает она.

Номинальное решение

Вслед за ключевой ставкой вниз начнут двигаться и процентные ставки в банках, отмечают эксперты. Так, в частности снизится доходность по депозитам. Проценты по кредитам тоже уменьшатся, но это не сделает их более привлекательными для граждан, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

«Кредиты люди берут, исходя из ожидаемой динамики своих доходов, а не из процентных ставок. А с динамикой доходов ситуация по сравнению с прошлым (2016) годом не улучшается», — отмечает она.

Впрочем, даже если ЦБ сегодня примет решение о снижении ключевой ставки до 9,5%, этого все равно будет недостаточно для улучшения экономической ситуации в стране, считает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

«Смягчение монетарной политики должно быть более активным, иначе мы просто увидим некоторую стабилизацию, а не заметное улучшение», — считает он.