Москва, 27 апреля, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Последние апрельские и первые майские дни порадуют жителей Московского региона по-настоящему замечательной погодой. Об этом 27 апреля сообщил журналистам глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

«Если москвичи не будут роптать по поводу такой дождливой нехолодной погоды, начиная с 29 числа они будут вознаграждены по-настоящему замечательной погодой», — сказал Вильфанд.

По его словам, в субботу, 29 апреля, погода заметно изменится — потеплеет на 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20−22 градусов.

В воскресенье, 30 апреля, потеплеет до 21−23 градусов выше нуля, осадков не будет. Небольшой дождь возможен 1 мая, днем воздух прогреется до 19−24 градусов тепла, 2 мая осадки еще более вероятны, температура воздуха составит плюс 17−22 градуса.

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