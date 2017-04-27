Астана, 27 апреля, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Группа торговцев марихуаной была задержана в Темиртау Карагандинской области в Казахстане, передает 27 апреля телеканал «Хабар 24».

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке.1870

Казахстанские полицейские изъяли у двух наркодилеров 13 мешков марихуаны весом 160 кг, которые преступники хранили в гаражном кооперативе. В квартире сообщника наркоторговцев было обнаружено еще 40 кг наркотика.

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Всю партию марихуаны преступники планировали продать на черном рынке. На данный момент все наркоторговцы помещены в изолятор временного содержания, злоумышленники согласились сотрудничать со следствием и дали признательные показания.

По факту преступления начато расследование.

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Напомним, за 4 месяца 2016 года пограничники Казахстана изъяли более 200 килограмм наркотических веществ, включая гашиш, марихуану и героин, а также невысушенную марихуану, психотропные вещества и тысячи кустов культивированной конопли.

Также были задержаны 87 граждан Казахстана, 26 граждан России, 33 гражданина Киргизии, восемь граждан Узбекистана, гражданин Турции и гражданин Азербайджана.