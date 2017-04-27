Москва, 27 апреля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Рубль будет выведен к равновесному курсу снижением ключевой ставки Банком России, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Так он ответил на вопрос, планирует ли правительство и ЦБ предпринимать меры по ослаблению курса рубля для поддержки экспортеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его словам, к равновесному значению курс рубля будет приближаться постепенно. Эксперты считают, что в настоящее время рубль отклоняется от этого значения — он должен был бы составлять около 60 рублей за доллар, сказал Дворкович.

«В любом случае, отличаться от нынешнего должен», — заключил он. Говоря о том, надо ли что-то делать, вице-премьер РФ отметил, что этими вопросами занимаются Центробанк и экономический блок правительства.

«Ситуация будет исправляться, я думаю, по мере того, как ЦБ будет принимать решения по снижению ключевой ставки», — пояснил Дворкович.

Доллар США в ходе торгов 27 апреля достигал максимума в 57,11 рубля. На минимуме он опускался до 56,7150 рубля, к 13:48 мск американская валюта торгуется по 56,7875, потеряв 37,25 копейки к предыдущему закрытию.