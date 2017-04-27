Калуга, 27 апреля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городской думы Максим Платов 27 апреля приняли участие в подведении итоги конкурса молодежных проектов «Моя Калуга: вектор в будущее!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-службы городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов поздравил победителей конкурса

«Конкурс проводится уже третий год и показывает высокую активность калужской молодежи, ее неравнодушное отношение к проблемам родного города и искреннее стремление сделать Калугу комфортным и процветающим городом, — подчеркнул Александр Иванов. — Городские власти сейчас уделяют особое внимание развитию конструктивного диалога с молодым поколением. Именно в общении с молодыми калужанами, вовлечении их в активное обсуждение и решение городских вопросов мы видим залог успешного развития местного самоуправления. В прошлом году на конкурсе были представлены интересные проекты, посвящённые решению проблем ЖКХ, сохранению исторического облика Калуги, пропаганде семейных ценностей и социальной рекламе. Уверен, что и в этом году участники конкурса внесут много интересных и конструктивных предложений, которые будут учтены властями города при разработке долгосрочной стратегии развития Калуги».

На конкурс студенты калужских вузов представили проекты, посвященные популяризации памятников истории и архитектуры, созданию туристических интернет-порталов, взаимодействию образовательных и коммерческих организаций, повышению финансовой грамотности учащихся, интеграции объектов культурного наследия в городскую среду, внедрению современных программных технологий в деятельность предприятий, а также проект, посвященный социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями.

Второе место на конкурсе присудили сразу двум проектам, набравшим одинаковое количество баллов. Это «ГидONLINE», разработанный студентами второго курса РАНХиГС Виктором Кирпичевым, Татьяной Лариной и Ксенией Симоненко, и проект студентки четвертого курса МГТУ им. Н.Э. Баумана Екатерины Рыскиной, предложившей новыеметодов оценки прибыльности применения комплекса маркетинговых инструментов.

Пресс-службы городской думы Калуги Участники конкурса молодёжных проектов «Моя Калуга: вектор в будущее!»

Первое место занял проект «Я сам» студентов 3 курса РАНХиГС Юлии Чумаковой, Елизаветы Васильевой и Виктории Тимохиной. Это предложения по социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями.

«Представленный проект очень важен и заслуживает поддержки на всех уровнях, — сказал депутат городской думы Максим Платов. — Хочу поблагодарить авторов проекта за искреннюю заботу и стремление помочь людям с ограниченными возможностями».

«На конкурс были представлены яркие и содержательные проекты, заслуживающие внимания и реализации, — отметил Александр Иванов. — Благодарю всех участников конкурса за активную позицию и неравнодушное отношение к судьбе нашего города».