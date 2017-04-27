Бухарест, 27 апреля, 2017, 13:24 — ИА Регнум. В правительстве Венгрии создан специальный отдел Trianon-100, целью которого является «антирумынская пропаганда», связанная с приближающимся 100-летием румынской оккупации Трансильвании и подписания Трианонского договора. Об этом, как сообщает издание Romania Libera, заявил на конференции «Информационная война при близком рассмотрении», организованной Румынской академией, ректор университета Клуж-Напоки, академик Иоан Аурел Поп.

CoolKoon Венгрия по Трианонскому договору 1920

По его словам, цель работы созданного в Будапеште отдела — омрачить празднование в 2018 году в Румынии 100-й годовщины «Великого объединения», а также подготовить международное общественное мнение к 100-летию со дня подписания Трианонского договора, которое будет отмечаться в 2020 году.

«На венгерском языке и других международных языках кроме румынского уже распространяется информация, подготавливающая общественное мнение к тому, что грядет. Англо‑ и испаноговорящее сообщество ознакомится с информацией о том, что румынская история — это история современного времени, что румыны из тех народов, у которых нет истории, что термин валах (влах) не является синонимом слова румын, что Ардял (румынское название Трансильвании — прим. ИА REGNUM ) — это не Румыния, поскольку находится в составе Румынии менее 100 лет и имеет более прочные исторические связи с Венгрией, нежели с Румынией, что венгры цивилизовали карпатский бассейн… Что трансильванцы на самом деле не желали объединения [с Румынией], и это было сделано вопреки их воле. Вот лишь некоторые из идей, запущенных венгерской пропагандой», — утверждает Поп.

Он также посетовал, что в отличие от созданного в Румынии для празднования 100-летия объединения «Департамента Столетия», венгерский отдел Trianon-100 уже имеет утвержденный бюджет и в него «входят даже граждане Румынии».

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря в Румынии отмечается в качестве национального праздника, символизируя для Бухареста «объединение всех румын», произошедшее после оккупации российской Бессарабии и венгерской Трансильвании 1 декабря 1918 года.

Трансильвания до 1918 года была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами-победительницами в Первой мировой войне, потеряв таким образом 2/3 территории и населения. Сегодня в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% населения страны.

Основная часть венгерского меньшинства проживает на территории Трансильвании, имеет самоназвание секуи и на протяжении многих лет безуспешно добивается от Бухареста автономии.

В самой Венгрии в 2010 году было принято новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, которое предоставляет им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.