Киев, 27 апреля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) Украины могли бы «уничтожить в труху» Черноморский флот РФ, если бы у украинской стороны были хотя бы 5 подводных лодок. Об этом сообщил капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков в комментарии «Обозревателю».

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«Если бы у Украины было хотя бы пяток подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье, этот Черноморский флот в труху на выходе с базы», — говорит он.

Лупаков добавил, что подводные лодки становятся «самым страшным оружием на море» из-за низкого уровня шумности.

«Защититься от них практически невозможно, — говорит капитан первого ранга ВМС Украины. — Вот о чем нужно думать Украине в первую очередь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.