Ханты-Мансийск, 27 апреля, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Предпринимательница из Нижневартовска попыталась дать полмиллиона рублей взятки сотруднику ФСБ. Причина — серьезные нарушения в сфере миграционного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

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Директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере миграционного законодательства, в том числе проведении экзаменов на знание иностранными гражданами русского языка, истории и основ законодательства РФ, была уполномочена давать разрешительные документы.

Были выявлены нарушения, что поставило под сомнение законность выдачи иностранным гражданам сертификатов на знание русского языка и основ российского законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Бизнес-вумен, желая уладить проблемы, передала сотруднику ФСБ в качестве взятки банковскую карту с имеющимися на счете денежными средствами в размере 500 тысяч рублей и сообщила пин-код.

Однако сотрудник ФСБ проявил порядочность. За покушение на дачу взятки должностному лицу в крупном размере возбуждено уголовное дело, по которому проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.