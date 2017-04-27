Ярославль, 27 апреля, 2017, 12:50 — ИА Регнум. В Ярославской области ищут решение проблемы детского суицида. Одним из действенных вариантов может стать детская трудоустроенность. По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина, совместный, увлечённый и созидательный труд — прекрасная альтернатива подростковыми группами смерти в соцсетях.

Yarregion.ru Михаил Крупин

Как рассказал Михаил Крупин корреспонденту ИА REGNUM, 26 апреля в Москве завершил работу Слет детских общественных советов при Уполномоченных по правам ребенка в Центральном Федеральном округе Российской Федерации.

В работе Слета приняли участие 200 делегатов. Ярославскую область представляли пять членов детского общественного совета при Уполномоченном по делам ребенка из Ярославля, Данилова, Гаврилов-Яма. В рамках этого слета прошел координационный Совет уполномоченных ЦФО.

«На Совете мы обсудили два вопроса — установление инвалидности у детей и трудоустройство ребят. Мы считаем, что если бы дети в школьные каникулы могли работать, то они не слонялись бы по улицам и не зависали бы в интернете на вредных сайтах. Спрос на детский труд есть, особенно во время летних каникул, которые совпадают c периодам отпусков у взрослых. Но работодатели хотят гарантий, что школьник будет работать по-настоящему, а не дурака валять. Тут надо находит компромиссы, ведь речь идёт о наших детях. В Москве есть положительный опыт решения этого вопроса, и мы планируем его перенимать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM детский омбудсмен Михаил Крупин.

Проблеме детского суицида и его причинам в настоящее время уделяется повышенное внимание. В рамках прошедшего слёта для Уполномоченных провели специальные практикумы по темам: «Конфликтные ситуации в детских коллективах» и «Закрытые группы в сети Интернет. Борьба с наркотиками, призывами к суициду».