Москва, 27 апреля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Объявлены победители премии «Автомобиль года в России — 2017», результаты конкурса опубликованы на официальном сайте премии.

Knowitall63 Lada Vesta

Отбор производился в 23 основных номинациях, также были объявлены победители в ряде специальных номинаций.

Голосование проводилось на сайте премии в течение трех месяцев, в опросе приняли участие 972 307 человек со всех регионов России. Раскрыты некоторые подробности голосования, 87% респондентов являются владельцами автомобиля, при этом, 78% из них — мужчины. В среднем, каждый опрошенный принял участие в пяти классах.

Кроссовер Hyundai Creta победила в номинации «Новинки», Volkswagen стал лидером в опросе «Любимая марка в массовом сегменте», Mercedes-Bens победил в номинации «Любимая марка в премиальном сегменте».

LADA Vesta взяла награду в «Малом классе», LADA Largus Furgon — в «Мини-фургонах». Лучшим автомобилем в номинации «Фургоны» вновь стала «ГAЗель NEXT» (автомобиль победил в этой номинации в 2016 году). Полный список победителей опубликован на официальном сайте премии.

«Автомобиль года в России» — ежегодный конкурс, в рамках которого определяют победителя на основе открытого голосования. Участие в нем могут принять только те автомобили, которые представлены на российском рынке. Конкурс существует с 2000 года.