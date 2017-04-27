Баку, 27 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Mod.gov.az Бронетранспортеры в порту города Баку

В сообщении ведомства отмечается, что согласно подписанному соглашению о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в страну доставлена очередная партия боеприпасов и новейшей военной техники различного назначения.

Уточняется, что новая продукция военного назначения, доставленная судами из России и принятая с участием экспертов, будет передана в соответствующие воинские части.

«В кратчайшие сроки будет обеспечено принятие закупленных новых комплектов боеприпасов и боевой техники на вооружение подразделений Вооруженных Сил Азербайджана, а также их полная готовность к боевому применению», — говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что обучение личного состава, который будет эксплуатировать и применять новое вооружение и военную технику проводится российскими инструкторами.

«Кроме того, с применением самых новейших технологий осуществляется поэтапная модернизация используемого оружия и техники», — сказано в сообщении.

Военное ведомство Азербайджана не уточняет какая именно техника поступила в их распоряжение, но на распространённых нескольких фотографиях видно, что в страну поступили бронетранспортеры БТР-82А.

Также становится ясно, что военный груз доставлен в бакинский порт паромом «Композитор Рахманинов». Согласно онлайн трекеру морского трафика MarineTraffic, судно отбыло из порта Баку 27 апреля и направляется в Туркменистан.

Следует отметить, что первая партия БТР-82 была получена Азербайджаном в 2013 г. «Военное обозрение» напоминает, что в 2016 г. Азербайджану была отгружена партия танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, вертолетов Ми-17В-1, закрыт контракт на поставку 18 единиц ТОС-1А (не менее $600 млн).

БТР-82А и БТР-82 являются модернизированными версиями бронетранспортера БТР-80, стоящего на вооружении Минобороны с 1986 года. БТР-82 вооружен 14,5-миллиметровым пулеметом КПВТ, в то время как БТР-82А оснащен 30-миллиметровой пушкой 2A72. Кроме того, оба БТР вооружены 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Машины выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (АМЗ) с 2010 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после «Апрельской войны» войны в Нагорном Карабахе Арменией в России была закуплена крупная партия переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» и «Верба». Кроме того, Армения заполучила ракетные комплексы «Искандер-Э» и ряд других вооружений.

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