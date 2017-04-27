Москва, 27 апреля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Российский рубль заметно снизился в последние два дня. Главной причиной этого является ожидание понижения процентных ставок ЦБ РФ, на что на прошлой неделе намекнула глава регулятора Эльвира Набиуллина, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик GLOBAL FX Сергей Костенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

«Рынок предполагает, что вероятность понижения ставки на 0.25% более реальная, чем на 0.50%, хотя и второй вариант также вероятен на волне снижения инфляционного давления в России», — отметил он.

«Дополнительным негативом для рубля также оказался комментарий президента Владимира Путина, который на встрече с представителями ВПК заявил, что необходимо искать «рыночные способы влияния» на курс российской валюты. Накануне рубль упал против доллара США более чем на 1.5%, но на торгах 27 апреля приостановил снижение: с одной стороны, на фоне ослабления доллара на валютном рынке Форекс, а с другой, в ожидании итогов заседания ЦБ РФ 28 апреля», — пояснил Костенко.

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«Сегодня, 27 апреля, не ожидаеся заметного движения российской валюты. Вероятно, что в паре с долларом США она будет оставаться возле отметки в 57 рублей за доллар, в паре с евро будет торговаться около уровня в 62 рубля за евро. Основные движения начнутся 28 апреля. Скорее всего, российская валюта будет и далее снижаться. Этот процесс ускорится, если ставка будет понижена на 0.50%», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 27 апреля Банк России повысил официальный курс доллара США к рублю на 47 копеек до 56,31 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,50 рубля, что выше предыдущего дня на 71 копейку.