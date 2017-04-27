Симферополь, 27 апреля, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В Крыму не хватает денег на обслуживание лесных угодий — они до сих пор не переданы в федеральную собственность, из-за чего Крым не получает средства федеральной целевой программы (ФЦП) по содержанию и развитию лесных территорий. Об этом заявил заместитель министра и природных ресурсов республики Сергей Компанейцев, передает 27 апреля РИА «Новый день».

Билибин Иван Яковлевич. Крым. Батилиман. 1940

«На сегодняшний момент, из-за того что крымские леса не являются федеральной собственностью, мы не принимаем участие ни в одном мероприятии ФЦП по территориям леса», — заявил Компанейцев.

По его словам, федеральное законодательство подразумевает однозначную принадлежность всех лесов стране, но по крымскому закону леса сейчас находятся в собственности республики.

«Кроме этого, мы недополучаем денежные средства за переданные полномочия. Несмотря на то, что лес является федеральной собственностью, управляют им регионы, которые его получают по соглашениям, и бюджет федеральный дает деньги на содержание этого леса», — продолжил он.

Для исправления ситуации Госсовет уже внес в феврале 2017 года соответствующие изменения в первом чтении. Во втором и окончательном поправки в закон планируется принять в мае. Только тогда представители министерства смогут заключить необходимое соглашение. Компанейцев выразил надежду, что в текущем году республика успеет получить хотя бы часть средств из федерального бюджета на уход за лесами.

Между тем, к осени 2017 года в Крыму также намерены завершить определение границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). определение границ ООПТ идет с 2016 года, работы уже завершены в более чем четверти объектов из 190. При этом по 101 объекту будут также установлены охранные зоны с радиусом до километра.

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