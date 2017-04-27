Киев, 27 апреля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Производство стали путем непрерывного литья в марте 2017 года на Украине увеличилось на 30% по сравнению с февралем, сообщает 27 апреля УНН со ссылкой на государственную службу статистики Украины.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

Согласно сообщению, по сравнению с февралем 2017 года в марте, помимо стали, на 5,5% выросло производство готового проката черных металлов (до 1,036 млн тонн) и на 9,3% производство чугуна (до 1,569 млн тонн).

При этом в сравнении с первым кварталом 2016 года металлургическое производство на Украине за тот же период 2017 года упало. Так, за три месяца производство стали упало на 5,9% (до 2,584 млн тонн), чугуна — на 17% (до 4,852 млн тонн), готового проката черных металлов — на 1,3% (до 3,129 млн тонн) согласно официальной статистике.

Напомним, с 2013 года объемы производства металлургической продукции на Украине постепенно падают. Так, в 2013 году на Украине было произведено: стали — 32,7 млн тонн, чугуна — 29,1 млн тонн, готового проката черных металлов — 29,1 млн тонн.

В 2016 году украинская металлургия произвела: стали — 24,2 млн тонн, чугуна — 23,6 млн тонн, готового проката черных металлов — 21,4 млн тонн.