Москва, 27 апреля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Как пояснила игуменья, РПЦ изначально намеревалась придать собору особый статус.

Юлия Карнаева REGNUM Внутри Исаакиевского собора

«[Поэтому] неслучайным было участие святейшего [в процессе передачи собора]; вполне естественно, что он обратился к губернатору, поддержав инициативу [митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского] владыки Варсонофия», — сказала она.

Напомним, в 2015 году митрополит Варсонофий обращался к властям Санкт-Петербурга с просьбой о передаче Исаакиевского собора РПЦ, но осенью 2015 года Смольный официально отказал в этой просьбе. 10 апреля 2016 года митрополит Варсонофий письменно попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева помочь с передачей.

10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что Исаакиевский собор будет передан в пользование РПЦ: «По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию».

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В настоящее время в здании работает СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», а по согласованию с его администрацией в храме регулярно проходят церковные службы. В конце марта сотрудники музея обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили остановить планируемую передачу собора РПЦ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отклонили предложение о включении вопроса о референдуме по статусу Исаакиевского собора в повестку дня пленарного заседания.