Самара, 27 апреля, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Самаре на 1 мая власти организуют демонстрацию с участием 30 тыс. жителей и политической элиты во главе с губернатором Николаем Меркушкиным, которые, как в советские времена, в едином порыве будут праздновать День Весны и Труда и демонстрировать свое единство. Между тем задержанный после социального марша протеста 23 апреля его организатор депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев призвал своих сторонников на пресс-конференции 26 апреля вернуть первомайской демонстрации изначальный смысл, когда трудящиеся заявляют о своих правах, и пройти мимо трибуны с губернатором с теми же протестными лозунгами на транспарантах, сообщает ИА REGNUM.

Первомайская открытка, Почта СССР, 1984г

После суда и задержания на сутки после социального марша «В отставку Меркушкина! Верните льготы пенсионерам!» депутат Михаил Матвеев заявил на пресс-конференции 26 апреля, что 30-тысячная аудитория, которую власть собирает на площади имени Куйбышева 1 мая, — это отличный момент вновь заявить о своих правах пенсионерам и всем тем, кто считает, что его права нарушены — ветеранам, детям-сиротам, дольщикам и борцам с точечной застройкой, произволом чиновников и так далее.

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Михаил Матвеев сообщил, что администрация Самары не согласовала коммунистам демонстрацию и митинг 1 мая на площади Героев 21 Армии, предложив присоединиться к шествию профсоюзов на площади Куйбышева с элементами театрализованного представления. Он отметил, что с 9:00 до 10:00 колонны «трудящихся» профсоюзов, партий и районов города будут формироваться на улице Молодогвардейской от Ленинградской до Красноармейской, после чего начнется их шествие через площадь Куйбышева до Полевой, где уже установлено около 10 тыс. мест для зрителей. По сценарию, губернатор Николай Меркушкин возглавит шествие с членами правительства, после чего завернет на трибуну у памятника Куйбышеву, где будет встречать проходящие мимо колонны.

Михаил Матвеев заявил, что «необходимо вернуть Первомаю изначальный смысл как дню, когда трудящиеся заявляют о своих правах, и пройти мимо трибуны с губернатором Меркушкиным с теми же лозугами, что и на марше 23 апреля». «Для этого не обязательно использовать колонну КПРФ (которая будет под особым присмотром), а можно встать в любую из колонн — ЛДПР, «Справедливой России» (которые также выступают за отставку губернатора), или в колонну одного из районов города. Желающих присоединиться к шествию оппозиции политик призвал искать на демонстрации «красные флаги», — резюмировал Матвеев.

Свой призыв — приглашение участникам марша 23 апреля он опубликовал также в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, самарские власти уже объявили, что в Самаре впервые после 1990 года на 1 мая будет организовано массовое шествие граждан с участием 30 тысяч человек. Демонстрация будет сопровождаться выступлением творческих коллективов. В колоннах пройдут более 1000 артистов.

«Мы должны продемонстрировать наши территории, наши трудовые коллективы, наше единство. В демонстрации примут участие не менее 30 тысяч человек, представители всех крупных предприятий губернии. В этом году заявки подали и представители среднего и малого бизнеса. Самара занимает третье место по численности граждан, принимающих участие в праздновании Дня Весны и Труда 1 мая. Обгоняют Самару, в силу объективных обстоятельств, только Москва и Санкт-Петербург. Это говорит о многом», — заявил председатель Федерации профсоюзов Самарской области Павел Ожередов.

Напомним, 23 апреля организатор социального марша в Самаре «В отставку Меркушкина! Верните льготы пенсионерам!» депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев был принудительно доставлен в отдел полиции для составления протокола, а потом задержан на сутки до решения суда. Парламентарий намерен обжаловать решение суда, по которому он 24 апреля признан виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП — об организации публичного мероприятия, которое помешало транспорту или объектам жизнеобеспечения, и на него наложен штраф в размере 30 тыс. рублей. Между тем проведение марша узаконил суд. Власти Самарской области никак не комментируют произошедшее.

26 апреля на пресс-конференции Михаил Матвеев сообщил, что его «закрыли» по заявлению двух граждан: безработного Михаила Варнухина, 1986 г.р., и студента МИРа (коммерческий вуз Самары) Усмана Зиятдинова. В заявлении Варнухина информация, куда именно гражданин не смог попасть, отсутствует, а студент сообщил, что из-за прохождения марша не смог попасть в салон сотовой связи МТС по адресу Самара, пр. Ленина, 3. Однако уже после вынесения решения суда (где уже отсидевшего сутки в камере для административных задержанных депутата приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей) выяснилось, что салон связи, в который якобы помешали пройти студенту марширующие пенсионеры, уже несколько месяцев закрыт.

Михаил Матвеев заявил, что помимо обжалования решения суда и подачи жалобы на незаконное задержание он будет инициировать привлечение к ответственности сотрудников полиции за фальсификацию протоколов. «Даже не могли правдоподобно придумать, куда мы якобы помешали пройти двум гражданам», — заявил Матвеев. «Да, мы имеем дело с системой. Но системой деградирующей и неспособной даже грамотно обосновать задержание своих оппонентов» — резюмировал он.

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