Москва, 27 апреля, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Администрация Севморпути может взять на себя все операторские функции в Арктическом регионе России. Об этом заявил Виталий Клюев, директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса РФ, в рамках конференции «Арктический диалог» 25 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Клюев

Как отметил Виталий Клюев, государство повернулось в сторону Арктики. Развитие существующих и планируемых проектов обеспечит прохождение 50−60 млн тонн различных грузов (преимущественно энергоресурсы) в арктических водах, и это уже не сравнимо с 5 млн тонн, перевозимыми в последние годы. Для управления такими масштабным процессами необходима модернизация существующей администрации Северного морского пути.

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На сегодняшний день разными вопросами Арктики занимаются шесть различных организаций. Среди них существующая администрация Севморпути, Атомфлот, Росморпорт со своими ледоколами в Арктике, гидрографическое предприятие и спасательная служба Росморречфлота. В случае успешного преобразования, Администрация Севморпути может заняться обеспечением аварийно-спасательной готовности, гидрографическими измерениями, отчасти организацией логистики и координацией судов. «Таким образом, администрация будет выполнять функции того самого единого логистического оператора для Арктической зоны РФ, и все государственные ресурсы на этой акватории будет организованы», — добавил Виталий Клюев.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, представитель Минтранса обсудил с участниками конференции практические сложности прохождения судов по линии СМП. Севморпуть имеет свои природные особенности: очень низкий температурный режим, льды и полярные день и ночь. Они определяют практически все требования к морским судам на данной акватории, которые внесены в международный Полярный кодекс от 1 января 2017 года. По словам Виталия Клюева, в комплекте с российскими правилами плавания по Севморпути Полярный кодекс устанавливает прозрачный правовой режим судоходства в данной акватории.

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Напомним, что международная конференция «Арктический диалог» — это конференция, организованная для разговора о взаимоотношениях государств, чьи интересы распространяются на Арктический регион. Цель конференции — проведение комплексной внешнеполитической экспертизы для определения как «болевых точек» международного взаимодействия, так и потенциальных возможностей для кооперации в Арктике. Мероприятие было организовано Русско-Балтийским медиацентром и Фондом публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Информационная поддержка ИА REGNUM и ИА «Портньюс»