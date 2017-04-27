Сеул, 27 апреля, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung добилась операционной прибыли в первом квартале 2017 года в размере восьми миллиардов евро, сообщает Der Spiegel.

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Несмотря на скандал 2016 года с поставками сотовых телефонов модели Note 7, неисправные аккумуляторы которых привели к взрывам устройств, операционная прибыль концерна подскочила на 48%.

Данный показатель является рекордным за последние три года.

Компания выиграла за счет роста цен на многие товары, а также увеличения спроса, особенно на мощные чипы, смартфоны и серверы.

Большой популярностью пользуется смартфон Galaxy S8 и Galaxy S8+. По сравнению с прошлогодними моделями, количество заявок на сотовые телефоны выросло на 30%.

Аналитики считают, что Samsung продаст в 2017 году 50,4 миллионов смартфонов, так как все больше пользователей по всему миру используют их для просмотра фильмов и игр.